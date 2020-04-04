"Şu an iyi gidiyoruz ama önemli olan bunu devam ettirebilmek. 30 maç oynadım ama bunu üç haneli sayılara çıkarmak önemli. Kariyeriniz boyunca aynı seviyede olmak çok önemli. İyi oynadığımız maçlardan sonra, ilk antrenmanda sanki ilk maçıma hazırlanır gibi hazırlıyordum kendimi. Bunun etkisi de çok oldu bence. O kazanma hırsı hala var. Bence bu genç oyuncular için çok önemli"