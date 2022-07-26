Seda Sayan'ın 'hamam böceği' tepkisi

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Şarkıcı ve sunucu Seda Sayan ve 14 Nisan'da sürpriz bir şekilde evlendiği müzisyen eşi Çağlar Ökten'in, yurt dışı turu sürüyor. Paris'te balayı yapan, ardından Hollanda'ya giden çiftin son durağı Yunanistan'ın Mikonos Adası oldu.

Tatillerinden kesitleri sık sık sosyal medya üzerinden takipçileriyle paylaşan çiftin son paylaşımı dikkat çekti. Eşiyle sohbet ederken çektiği bir videoyu yayınlayan Çağlar Ökten'in, 'hamam böceği' muhabbeti ünlü şarkıcıyı kızdırdı.

Ökten, "Biraz önce ilginç bir bilgi okudum. Onu seninle paylaşmak istiyorum. Hamam böcekleri insandan tiksiniyormuş. Görünce temizlenmeye gidiyorlarmış." dedi.

"O HAMAM BÖCEKLERİNİ..."

Sayan da "Hamam böcekleriyle büyümüş bir kadınım. Bizden mi tiksiniyorlarmış? O hamam böceğini var ya... Bu zamana kadar onu affetmişim. Onun kafasına basarım, onun kafasını gövdesinden ayırırım." şeklinde cevap verdi.

Bunun üzerine Ökten, "Kafaları koparıldıktan sonra bir süre daha yaşıyorlarmış. Bir 10 gün falan daha yaşamaya devam ediyorlarmış." dedi.

"SEN KİMSİN OĞLUM!"

Sayan ise "Kafasını ayrı ezerim, gövdesini ayrı ezerim. Derim ki; Şerefsiz! Ben senden tiksindim mi şimdiye kadar? Sen kimsin oğlum!" ifadelerini kullandı.

İkilinin 'hamam böceği' muhabbeti kısa sürede sosyal medyada gündem oldu. Çift, adeta yorum yağmuruna tutuldu.