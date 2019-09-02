Öğle saatlerinde alışveriş merkezine gelen ve bir restoranda dostları ile buluşan yakışıklı oyuncu, yemek eşliğinde dostları ile sohbet ederek hasret giderdi.

Daha sonra alışveriş merkezine giren ve kısa bir alışveriş turuna çıkan Ertuğrul, daha sonra tek başına geldiği alışveriş merkezinden tek başına ayrıldı.