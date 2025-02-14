Çağlar Ertuğrul'dan spor paylaşımı: Yüz kilo kaldırıyormuşum gibi çek - Magazin haberleri

Çağlar Ertuğrul'dan spor paylaşımı: Yüz kilo kaldırıyormuşum gibi çek - Magazin haberleri

Çağlar Ertuğrul, sosyal medya hesabında spor yaptığı anları takipçileriyle paylaştı. Ağırlık kaldırdığı bir fotoğrafını yayımlayan Ertuğrul, esprili bir paylaşım yaparak; "Yüz kilo kaldırıyormuşum gibi çek kanka" notunu düştü.

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Fotoğraflar: Instagram