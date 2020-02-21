Übü Hep Übü’de; yüceltilmiş toplumsal değerleri alçaltan, tüm aşağı değerleri yücelten zamansızlığın içinde basitliğiyle, kabalığıyla, gülünçlüğüyle Übü ve ona eşlik eden kişiliksizleştirilmiş, saf ve gizemli bir yaşama sahip yardımcıları yani 'kenar süsler' zamandan ve mekandan taşarak karşımıza geliyor.

Eksik orkestrasının şarkılarıyla bir taşlama komedisi olan oyunda, übülük müessesesi kendi kökleriyle birlikte günümüzdeki yerini arıyor.

Özgür Erkekli’nin yazıp, yönettiği Übü Hep Übü oyununun ışık tasarımını Ali Pişkin, oyunun koreografisini ise Senem Oluz üstleniyor.

Kostüm tasarımını Cerxen Eken’in yaptığı oyununun asistanlığını, Gülce Ünlü yapıyor. Afiş tasarımını Buket Pişkin’in ve müziklerini Yunus Emre Terzioğlu’nun, makyaj tasarımını Gila Benezra ve Şermin Kuru’nun yaptığı Übü Hep Übü’nün oyuncuları ise Albina Özden, Cihan Berk Rüzgar, Çağlar Çorumlu, Elçin Afacan, Erkan Baylav ve Yunus Emre Terzioğlu.

Übü Hep Übü Şubat ayında; 21-27-28 Şubat tarihlerinde, Mart ayında ise 6-8-13 ve 15 Mart tarihlerinde tiyatroseverleri bekliyor!