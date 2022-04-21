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Habertürk'ten Onur Aydın'ın haberine göre; Çağla Şıkel (43), önceki gün Emre Altuğ ile evliliğinden dünyaya gelen oğulları Kuzey ve Uzay ile birlikte Etiler'deki bir alışveriş merkezinde görüntülendi.

Gününü çocuklarına ayıran Şıkel, kısa bir turun ardından kahve molası verdi. Çağla Şıkel, moladan sonra soluğu spor ürünleri satan bir mağazada aldı. Tenis malzemeleri satın alan Çağla Şıkel, çocukların tenis eğitimi olduğunu söyledi.

"TENİSE GEÇ KALDIK"

Gazetecilerin sorularına, "Tenise geç kaldık." diyerek, kısa yanıtlar veren Şıkel, daha sonra AVM'den ayrıldı.

2015 YILINDA BOŞANDI

2008'de dünyaevine giren Emre Altuğ ve Çağla Şıkel, 2015 yılında boşanmıştı.

İki çocukları olan çift, yollarını ayırdıktan sonra da dostluklarını sürdürmeye devam ediyor. Şıkel ile Altuğ, sık sık çocukları için bir araya geliyor.