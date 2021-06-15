Bronz teniyle bilinen Çağla Şıkel, samimi açıklamalarda bulundu. Hakkında bilinmeyenleri anlatan Şıkel, eskiden güneşlenmeyi çok sevdiğini ancak artık bu alışkanlığından vazgeçtiğini ifade etti.
"GÜNEŞİN AĞIR HASARLAR VERDİĞİNİ BİLMİYORDUM"
YouTube kanalında konuşan ve artık güneşe veda ettiğini açıklayan Çağla Şıkel, "Yıllarca güneşlendim. Yandığım zaman iyi ve güzel görüntüğümü düşünüyordum. Güneşin ağır hasarlar verdiğini bilmiyordum. Yıllar sonra bunun bedelini lekelerimizle ödüyoruz. Eskiden nisandan eylüle kadar bulduğum her güneşe yatıyordum. Sonra aralık gibi tenimin rengi açılmaya başlayınca Dubai'ye gidiyordum. Marta kadar idare ediyordu. Sürekli koyu renkliydim, bazen zift rengindeydim" dedi.
"ESKİSİ GİBİ GÜNEŞLENMEMEYE BAŞLADIM"
"Şimdi bana 'Teninin rengini mi açtırdın?' diyorlar" ifadelerini kullanan ünlü sunucu, "Çocuklarımla ilgilenirken eskisi gibi güneşlenememeye başladım. Kendimi böyle de iyi hissettiğimi fark ettim. Şimdi 50 faktör koruma kullanıyorum. Olsa 200 faktör kullanacağım. Kimi zaman uzun kollu mayo giyiyorum yanmamak için. Kimi zaman tişörtle giriyorum denize, havuza... Tatlı bir kahverengiyim artık" şeklinde konuştu.
ÇEŞME'DE TATİL YAPIYOR
Öte yandan ünlü sunucu Çağla Şıkel, iki gün önce tatil sezonunu açmıştı. Şıkel, Emre Altuğ ile evliliğinden dünyaya gelen oğulları Kuzey ve Uzay ile birlikte soluğu Çeşme'de almıştı.
42 yaşında olmasına rağmen fit vücuduyla sık sık adından söz ettiren Çağla Şıkel, siyah bikinisi ile verdiği bu pozu, "Tatil başlamıştır" notuyla 3 milyondan fazla takipçisinin bulunduğu Instagram hesabından paylaşmıştı.
ÇAĞLA'NIN KASLARI OLAY OLDU
Ardından yeşil ceketi ile kamera karşısına geçen ünlü sunucu, bu karesini de sosyal medya hesabından yayınlamayı ihmal etmemişti. Pandemi sürecinde de egzersizlerini sürdüren Çağla Şıkel'in karın kasları olay olmuştu. Spor tutkusundan vazgeçmeyen ve kendisini adeta sağlıklı yaşama adayan Şıkel, paylaşımıyla formda halini de gözler önüne sermişti.
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