Canlı yayında yaşadığı talihsiz kaza hakkında da konuşan Şıkel, "Çok çok incitildim, çok zor bir dönemdi. Bir kadın olarak bu söylenenleri hazmedemedim. Olayın üzerinden zaman geçtikten sonra ‘yok artık susamayacağım’ deyip açıklama yapmıştım. O sözleri yedim, ama yutamadım. Normalde çıkan haberler için herhangi bir açıklama yapmazdım insanlar istediğini düşünebilir ama bu olay başka bir şeydi. Cinsime tecavüz gibi hissettim, insanların acımasızlığını nefretini… Konuştuğuma hiç pişman olmadım." dedi.