43 yaşındaki Çağla Şıkel, koronavirüse yakalandı. Testinin pozitif çıktığını sosyal medya hesabından duyuran Şıkel, hayranlarına sağlık durumuyla ilgili açıklamada bulundu.

Ünlü manken, "Merak edenler için ilk kez pozitifiz ama iyiyiz bir süre dinleneceğiz." dedi.