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Çağla Şıkel, influenza virüsüne yakalandı: Yanıma kimseyi almamaya çalışıyorum - Günün magazin haberleri

Çağla Şıkel, influenza virüsüne yakalandı: Yanıma kimseyi almamaya çalışıyorum

Çağla Şıkel, influenza virüsüne yakalandığını duyurdu. Sağlık durumuyla ilgili bilgi veren Şıkel, yanına kimsenin girmediğini ve hastalığı oğullarından kaptığını söyledi

Giriş: 12.12.2022 - 11:42 | Güncelleme: ABONE OL
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  • Manken Çağla Şıkel, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla hastalandığını duyurdu. 

  • Influenza virüsüne yakalandığını açıklayan Şıkel, hastalığın bulaşıcı olduğunu ve oğulları Uzay ve Kuzey'den kaptığını söyledi. 

  • "KORONAVİRÜSE BENZEMİYOR"

    Odaya kimsenin girmediğini ve hastalığının bulaşıcı olduğunu belirten ünlü manken, herkesi virüs hakkında uyardı. Şıkel, "Hangi anne yavrusuna bakarken hastalanmaz ki? Aman dikkat! Koronavirüse benzemiyor" dedi.

  • EVE KAPANDI

    Şıkel, ayrıca köpeği Tarçın'ın kendisini bir an olsun yalnız bırakmadığını da şu sözler ile paylaştı:

    Yanıma kimseyi almamaya çalışıyorum çünkü inanılmaz bulaşıcı ama bu köpek beni asla yalnız bırakmıyor delireceğim. Serum takmaya gelen olursa evi ayağa kaldırıyor. Sadece çişini yapıyor hızlıca yemeği yiyor belki hop tekrar yanımda... Benden hiçbir şey istemiyor sadece beni bekliyor. Sen nasıl bir cansın Tarçın.

    INFLUENZA NEDİR?

    İnfluenza ya da bilinen adıyla grip, solunum yollarını enfekte eden, akut viral enfeksiyondur. Soğuk algınlığı gibi bir diğer solunum yolu enfeksiyonuyla karşılaştırıldığında daha ağır geçirilir. Gribin, A, B ve C olmak üzere üç türü vardır. En sık olarak A ve B tipi grip görülür.

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