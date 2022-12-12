EVE KAPANDI

Şıkel, ayrıca köpeği Tarçın'ın kendisini bir an olsun yalnız bırakmadığını da şu sözler ile paylaştı:

Yanıma kimseyi almamaya çalışıyorum çünkü inanılmaz bulaşıcı ama bu köpek beni asla yalnız bırakmıyor delireceğim. Serum takmaya gelen olursa evi ayağa kaldırıyor. Sadece çişini yapıyor hızlıca yemeği yiyor belki hop tekrar yanımda... Benden hiçbir şey istemiyor sadece beni bekliyor. Sen nasıl bir cansın Tarçın.

INFLUENZA NEDİR?

İnfluenza ya da bilinen adıyla grip, solunum yollarını enfekte eden, akut viral enfeksiyondur. Soğuk algınlığı gibi bir diğer solunum yolu enfeksiyonuyla karşılaştırıldığında daha ağır geçirilir. Gribin, A, B ve C olmak üzere üç türü vardır. En sık olarak A ve B tipi grip görülür.