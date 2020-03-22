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Habertürk'ten Tolga Aslan'ın haberine göre; sunucu ve manken Çağla Şıkel, önceki gün şoförü ve yardımcısına karantina alışverişi yaptırdı.

Tüm dünyayı kasıp kavuran koronavirüs salgınına karşı oğulları Kuzey ve Uzay ile "Evde kal" çağrısına uyan Şıkel, şoförü ve yardımcısını evdeki eksikleri aldırmak için markete gönderdi.

Şıkel'in verdiği listedeki ürünleri alan yardımcının, mutfak alışverişinin yanı sıra kolonya ve dezenfektan gibi temizlik ürünleri de aldığı görüldü.