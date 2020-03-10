Manken ve sunucu Çağla Şıkel, yaptığı paylaşımlarla adından söz ettirmeye devam ediyor. Sosyal medyayı aktif kullanan isimler arasında yer alan Şıkel, bu kez yaptığı paylaşımla esnekliğini gözler önüne serdi.

ESNEKLİĞİ ŞAŞIRTTI

Bir dönem baleyle ilgilenen Çağla Şıkel, bacağını 180 derecelik bir açı oluşturacak şekilde havaya kaldırdığı videoyu sosyal medya hesabından yayınladı.

Şıkel'in "Yeni haftaya giriş yapıyorumdur" notunu düştüğü paylaşım takipçilerini şaşırttı.

"EN BÜYÜK HAYALİ BALERİN OLABİLMEKTİ"

Çağla Şıkel, geçtiğimiz günlerde çocukluk fotoğrafını şu not ile takipçileriyle paylaşmıştı:

Küçük Çağla'nın en büyük hayali balerin olabilmekti ama hayallerinden de güzel bir hayatı olabileceğini nereden bilebilirdi? Şükürler olsun... Dünüme, bugünüme, yarınıma... Çocukluğumun geçtiği yıkılan Atatürk Kültür Merkezi'ndeki mutlu günlerimden bir tbt...

Geçtiğimiz günlerde yaptığı "Hayatıma kimseyi almıyorum, çok az kişi var" açıklaması hatırlatılan Şıkel, konuyla ilgili şunları söylemişti:

"HAYATIMA BİRİ GİREBİLİR"

Bugün haber çıkmış, aslında öyle bir şey demek istemedim. Söylemek istediğimi de söyledim, ima etmeye çalışmadım. 'Hayatıma kimseyi almayacağım' gibi şeyler yazmışlar bugün. Hiç öyle bir şey yok. Normal bir insanım yani ben de. Hayatıma biri girebilir.

"O SENİ HİÇ İLGİLENDİRMEZ"

Bir muhabirin "Emre Altuğ ile ayrılığınız ardından kısa süreli de mi birlikteliğiniz olmadı?" sorusuna Şıkel, "O seni hiç ilgilendirmez. Göreceğiniz zaman görürsünüz" yanıtını verdi.

KONUYU GEÇİŞTİRDİ

"O zaman çok aşık olmadınız?" sorusuna ise "Ona bakacağız" şeklinde yanıt veren Çağla Şıkel, konuyu geçiştirerek oradan ayrıldı.