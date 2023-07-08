Çağla Şıkel ile Nail Gönenli iddiaları yalanladı

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Çağla Şıkel, avukat Nail Gönenli ile yeni bir aşka yelken açmıştı. Geçtiğimiz günlerde ikilinin yollarını ayırdığı öne sürülmüştü.

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İDDİALARI YALANLADILAR



Çift, haklarında ortaya atılan 'ayrılık' iddialarının ardından birlikte objektif karşısına geçti. Gönenli, sevgilisini öpüp, sarıldıkları bu anları, "Söylenecekler yazıldı..." ifadeleriyle sosyal medya hesabından paylaştı.



İkili, böylelikle yayınladıkları siyah-beyaz fotoğrafla dedikoduları yalanlamış oldu. Çiftin romantik halleri de dikkatlerden kaçmadı.

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"ALDATILDIĞIM YERDE DURMAM"



Öte yandan ayrıca ünlü manken, geçtiğimiz aylarda konuk olduğu 'Aslı Şafak'la İşin Aslı' programında iş ve özel hayatına dair samimi açıklamalarda bulunmuştu.



Şıkel, "Aldatıldığın yerde durur musun?" sorusuna "Aldatıldığımı görsem ben burada dakikasında durmam giderim' değil, o kişiyi orada bırakmayı tercih ederim! Ben aldatılmışım gibi hissedersem aldatılırım! Bu bakış açısına sahip olmam kolay olmadı. Bu senin kendini eksik hissetmen, kötü hissetmen, çirkin veya yetersiz hissetmen için bir sebep olacak kadar değerli olmamalı. Öyle bir bırakırım ki inanamazsın.." yanıtını vermişti.

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"MARKA TAKINTIM YOK"



Şıkel, Şafak'ın 'Marka takıntısı' sorusunu da yanıtlamıştı. Ünlü isim, "Bilinçli alışveriş ediyorum artık. Marka takıntım yok. Bir çantayı aldım, çok para verdim, takıyorum, birinci gün taktım, kızlara gösterdim; ikinci, üçüncü, dördüncü gün? O çanta herhangi bir çanta oluyor. 'Bunu hayatımın sonuna kadar kullanabilecek miyim?' diye soruyorum, o yüzden dönemsel trendlerle ilgili hiçbir şey almıyorum. O paraları hayatta vermem, veren de versin! Ben parayı zor kazanıyorum, köpek gibi çalışıyorum. Gerçekten köpek gibi çalışıyorum, o çanta benim alnımdan döktüğüm teri hak etmiyor!" demişti.