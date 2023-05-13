"MARKA TAKINTIM YOK"
Şıkel, Şafak'ın 'Marka takıntısı' sorusunu da yanıtlamıştı. Ünlü isim, "Bilinçli alışveriş ediyorum artık. Marka takıntım yok. Bir çantayı aldım, çok para verdim, takıyorum, birinci gün taktım, kızlara gösterdim; ikinci, üçüncü, dördüncü gün? O çanta herhangi bir çanta oluyor. 'Bunu hayatımın sonuna kadar kullanabilecek miyim?' diye soruyorum, o yüzden dönemsel trendlerle ilgili hiçbir şey almıyorum. O paraları hayatta vermem, veren de versin! Ben parayı zor kazanıyorum, köpek gibi çalışıyorum. Gerçekten köpek gibi çalışıyorum, o çanta benim alnımdan döktüğüm teri hak etmiyor!" demişti.