Habertürk
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin

Çağla Şıkel'i sinirlendiren soru! - Magazin haberleri

Çağla Şıkel'i sinirlendiren soru!

Geçiğimiz hafta Bomonti'deki bir mekanda gizemli bir erkekle görüntülenen Çağla Şıkel, muhabirlerin, "Yeni bir ilişkiye mi başladınız?" sorusuna sinirlendi

13.11.2021 - 11:34 | Güncelleme: FİSKOS
HABERTURK.COM

  • Habertürk'ten Onur Aydın'ın haberine göre; Ünlü manken Çağla Şıkel, önceki gün Emre Altuğ ile evliliğinden dünyaya gelen oğlu Uzay ile birlikte bir alışveriş merkezinde görüntülendi.

  • ÇAĞLA'YI SİNİRLENDİREN SORU

    Geçiğimiz hafta Bomonti'deki bir mekanda gizemli bir erkekle objektiflere yansıyan ve mekan içerisinde samimi oldukları görülen Şıkel, gazetecilerin, "Yeni bir ilişkiye mi başladınız?" sorusuna yanıt verdi.

    "Hem haberi yapıp, hem de soruyor musunuz?" açıklamasını yapan manken, ardından oğlu ile birlikte hızla gözlerden kayboldu.

  • GİZEMLİ ARKADAŞ

    Çağla Şıkel, geçtiğimiz hafta gizemli bir erkekle objektiflere yansımıştı. Mekan içerisinde samimi oldukları görülen Şıkel'i yanındaki arkadaşı bir an olsun yalnız bırakmamıştı.

  • ELİNDEN TUTTU

    Üç saat süren eğlencede gizemli arkadaş, ünlü mankeni çıkış kapısına kadar yalnız bırakmamıştı. Gizemli kişi, Çağla Şıkel'in elinden tutarak, kapıya kadar getirmişti.

    Basın mensupları tarafından görüntülendiğini fark eden 42 yaşındaki manken, bir anda hızlanıp, kız arkadaşlarıyla otomobiline yönelmişti. Mekan çıkışında kahkaha atan Çağla Şıkel'in keyifli halleri ise dikkatlerden kaçmamıştı.

  • "BİRİYLE EL ELE ÇIKMAK İÇİN AŞK YAŞAMAM LAZIM"

    Daha önce kalbinin boş olduğunu söyleyen manken Şıkel, "Yanınızda birini göremeyecek miyiz?" sorusuna, "Ben de isterim ama şu an tek başıma olmayı ben istedim. İleride yanımda birinin olmasını da ben isteyeceğim." yanıtını vermişti.

    Ünlü isim, ayrıca, "Aşk tabii ki çok güzel bir şey ama bu dakikadan sonra herhangi bir aşk yaşamam. Hoşlandım diye biriyle beraber olamam. Biriyle el ele çıkmak için çok büyük bir aşk yaşamam lazım." şeklinde konuşmuştu.

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!
SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!(0)
* Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.