Çağla hukuki işlem başlattı

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Habertürk'ten Tolga Aslan'ın haberine göre; Manken Çağla Şıkel, önceki akşam Etiler'deki bir kuaförden çıkarken görüntülendi. Şıkel, almış olduğu tehdit mesajları ile ilgili hukuki işlem başlattığını söyledi.

Muhabirlerin sorularını yanıtlayan Çağla Şıkel, "Daha sonra uzun uzun konuşuruz" diyerek, aracıyla oradan ayrıldı.