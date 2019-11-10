"HASTANEDE 5. GÜNÜMDEYİM"



Şıkel, "Merak eden, arayan, mesaj gönderen herkese çok teşekkür ediyorum. Enfeksiyon rahatsızlığından dolayı hastanede 5. günümdeyim. Çok şükür şu an iyiyim ve daha da iyi olacağım. Herkese sevgiler..." ifadelerini kullanmıştı.