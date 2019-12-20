Şıkel, çocukluk yıllarında çekilen bir fotoğrafını "Hep böyle parlasın gözlerin...Kötülükten, kıskançlıktan, kinden, nefretten, kavgadan, atışmalardan başkalarının hayatından, tüm hırslardan uzak, yüreğin sevgiyle dolup dolup taşsın hayatın boyunca. Ve de öyle oldu...Şükürler olsun" notuyla paylaştı.

Şıkel'in bu paylaşımına takipçilerinden hem yorum hem beğeni yağdı.