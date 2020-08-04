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Manken Çağla Şıkel, Emre Altuğ ile evliliğinden dünyaya gelen çocukları Uzay ve Kuzey ile Bodrum'da yaz tatilinin keyfini çıkarmaya devam ediyor. Instagram hesabına neşeli karelerini de ekleyen Şıkel, bu kez Uzay'ı çimlerin üzerinde kaydırdığı anları paylaştı.

Geçtiğimiz gün ailesi ile birlikte plaja giden 41 yaşındaki model, gün içerisinden hem güneşlenip hem de çocukları ile oyunlar oynadı.

Çağla Şıkel, bir ara oğlu Uzay'ı havlu ile çimlerin üzerinde kaydırdı. Eğlenceli videosunu sosyal medya hesabından yayınlayan Şıkel, "Lunaparkımız açılmıştır" notunu düştü.