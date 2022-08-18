İki çocuklu alışveriş turu

Çağla Şıkel çocukları Uzay Altuğ ve Kuzey Altuğ ile alışveriş turunda - Magazin haberleri

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Habertürk'ten Eren Gürel'in haberine göre; Çağla Şıkel, geçtiğimiz gün şarkıcı ve oyuncu Emre Altuğ ile evliliğinden dünyaya gelen çocukları Kuzey ve Uzay ile İstinyePark'ta görüntülendi.

Oğullarıyla birlikte gazetecilerin objektiflerine poz veren 43 yaşındaki manken, daha sonra çocuklarıyla alışveriş turuna kaldığı yerden devam etti.

Hem kendi hem de çocukları için alışveriş yapan Şıkel, daha sonra oğullarıyla birlikte bir mekanda akşam yemeği yedi.