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Çağla Şıkel: Bu akşam konuşmayalım

Önceki akşam Arnavutköy'de objektiflere yansıyan Çağla Şıkel, kendisini görüntüleyen gazetecilere, Arkadaşlar bu akşam konuşmasak olur mu?" dedi

22.02.2022 - 08:38 | Güncelleme: ABONE OL
Çağla Şıkel: Bu akşam konuşmayalım
"Bu akşam konuşmayalım"
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HABERTURK.COM

Habertürk'ten Tolga Aslan'ın haberine göre; Çağla Şıkel (43), önceki akşam Arnavutköy'de görüntülendi.

Arabasından indiği sırada gazetecilerle karşılaşan Şikel, basın mensuplarına, "Arkadaşlar bu akşam konuşmasak olur mu?" diyerek, teşekkür etti.

Bir arkadaşının doğum günü olduğunu dile getiren Çağla Şıkel, ardından hızla mekana girdi.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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