"Bu akşam konuşmayalım"

Habertürk'ten Tolga Aslan'ın haberine göre; Çağla Şıkel (43), önceki akşam Arnavutköy'de görüntülendi.

Arabasından indiği sırada gazetecilerle karşılaşan Şikel, basın mensuplarına, "Arkadaşlar bu akşam konuşmasak olur mu?" diyerek, teşekkür etti.

Bir arkadaşının doğum günü olduğunu dile getiren Çağla Şıkel, ardından hızla mekana girdi.