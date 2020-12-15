"BEN BÖYLE KİTAP OKUYORUM"

İki çocuk annesi olan 41 yaşındaki Çağla Şıkel, kitap okurken verdiği pozu sosyal medya hesabından yayınladı.

Paylaşımı ile takipçilerinden yoğun ilgi gören Şıkel, bir sosyal medya kullanıcısının "Kitabı böyle okuyorsun yani öyle mi?" sorusuna "Ya, tabi" yanıtını verdi.