"KORONAVİRÜSTEN KORKUN AŞIDAN DEĞİL"

41 yaşındaki manken, "Faz 3 gönüllüsü olarak aşımı oldum. İki hafta sonra 2. doz için geleceğim. Koronavirüsten korkun, aşıdan değil" ifadelerini kullandı.

Çağla Şıkel'in paylaşımı kısa sürede takipçilerinden yoğun ilgi gördü.

Sezin Erbil, Cem Davran, Bengü gibi ünlü isimler Şıkel'in fotoğrafının altına "Hayırlı olsun" diyerek yorum yaptı.