Habertürk
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin

Çağla Şıkel amuda kalkarken yere düştü - Magazin haberleri

Çağla Şıkel amuda kalkarken yere düştü

Çeşme'de tatil yapan manken Çağla Şıkel, geçtiğimiz gün talihsiz bir kaza geçirdi. Spor rutinlerini ihmal etmeyen Şıkel, amuda kalkarken yere düştü

16.07.2021 - 12:39 | Güncelleme: MAGAZİN
HABERTURK.COM

  • Oyuncu Emre Altuğ ile evliliğinden dünyaya gelen çocukları Uzay ve Kuzey ile birlikte Çeşme'de tatil yapan Çağla Şıkel, egzersizlerini sürdürmeye devam ediyor.

  • YOGA YAPARKEN YERE KAPAKLANDI

    Spor tutkusundan vazgeçmeyen Şıkel, öceki gün talihsiz bir kaza yaşadı. 42 yaşındaki manken, sosyal medya hesabından yoga yaparken amuda kalktığı bir fotoğrafı, "Çenemin üzerine düşmeden az evvel..." notuyla yayınladı. Çağla Şıkel'in paylaşımına takipçileri tarafından "Geçmiş olsun" yorumları yapıldı.

  • AŞK İDDİASI

    Geçtiğimiz ay Hadise ile ilişkisini noktalayan oyuncu Kaan Yıldırım'ın, manken ve sunucu Çağla Şıkel ile yakınlaştığı ileri sürülmüştü. İkili, Alaçatı'daki bir mekanda samimi bir şekilde eğlenirken görülmüştü. Çiftin geçtiğimiz günlerde Urla'da baş başa yemek yediği anlar ortaya çıkmıştı.

  • "AŞK OLURSA SÖYLERİM"

    Magazin gündemine bomba gibi düşen iddia sonrasında Çağla Şıkel, suskunluğunu bozup, 'Aşk' haberlerini yalanlamıştı. Ünlü manken, Instagram hesabından kısa ve net bir açıklama yaparak, "Hayatımda biri olursa size söylerim." ifadelerini kullanmıştı.

  • DİKKAT ÇEKEN DETAY

    Sosyal medya hesabını aktif kullanan ve günlük hayatından kesitler yayınlayan Şıkel, son paylaşımıyla dikkat çekmişti. Takipçilerine beslenmesiyle ilgili bilgi veren Şıkel, gönderisinde, "Şöyle bir yanlış anlaşılma olmasın sürekli bu şekilde besleniyorum... Dün gece chedar soslu patates kızartması, bugün de pizza yedim. Onun şeysi oluyor bu... Denge önemli." ifadelerini kullanmıştı. Ünlü mankenin bu esnada Kaan Yıldırım'ın ortağı olduğu bir fabrikanın ürettiği maskelerden taktığı görülmüştü.

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!
SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!(0)
* Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!