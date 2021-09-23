Çağdaş sanat eserleri tarihi İpek Yolu'na Türkiye'den çıkacak

AA

CerModern'de bugün açılışı yapılacak sergi, 1960'ların sonundan günümüze İtalyan çağdaş sanatının özetini sunacak.

Carla Accardi, Enrico Bay, Maria Lai, Michelangelo Pistoletto, Jannis Kounellis, Mimmo Paladino, Ettore Spalletti, Giulio Paolini, Luigi Ontani, Emilio Isgro gibi önemli isimlerin yanında genç sanatçıların eserlerinin de yer aldığı sergide, fotoğraf sanatçıları Mimmo Jodice, Gabriele Basilico, Nino Migliori'nin objektifine yansıyanlar da sergilenecek.

Eserler, tarihi İpek Yolu rotasında yaklaşık 30 bin kilometre yol kat edecek. Serginin son durağı Çin'in Xian kenti olacak.

Garuzzo Görsel Sanatlar Enstitüsünce (IGAV) tasarlanan ve İtalya Kültür Bakanlığı himayesinde İtalya Dışişleri ve Uluslararası İşbirliği'nin katkısıyla düzenlenen sergi, 10 Ekim'e kadar CerModern Ana Galeri'de ziyaret edilebilecek.

- "İtalya'da çağdaş sanat faaliyetleri çok aktif ve canlı"

İtalya'nın Ankara Büyükelçisi Massimo Gaiani, sergiye ilişkin AA muhabirine, ülkesinin her çağda önemli sanatçılar çıkardığını belirterek, "İtalya'da çağdaş sanat faaliyetleri de çok aktif ve canlı, tanınırlığı sağlamış durumda. Bu da Venedik Bienali, Roma'daki Maxxi Müzesi gibi bazı önemli merkezlerin çalışmalarından kaynaklanıyor." dedi.

Gaiani, İtalya'da çağdaş sanatın yıllık cirosunun 110 milyar avro civarında olduğuna işaret ederek, bunun istihdam ve ekonomi açısından önemine vurgu yaptı.

Ankara'da açılacak gezici serginin, şu anki çağdaş İtalyan sanatının kuşbakışı panoramasını sunduğunu dile getiren Gaiani, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Sergimizin adı İpek Yolu. Bu yol kültürlerin, fikirlerin, düşüncelerin Avrupa ile Çin arasında taşındığı bir rota. Kadim İpek Yolu rotasında farklı noktalarda sanatseverlerle buluşulacak. Türkiye coğrafi konum, ekonomi ve siyasi açılardan Avrupa ve Asya kıtaları arasında bir köprü. Bu yüzden bu sergi için Türkiye'den daha iyi bir yer yoktur diye düşünüyorum."

- "Çağdaş sanatın kuşaklar boyunca tüm ifadeleri gözler önüne serilecek"

Gaiani, "İpek Yolu. İtalya'dan Çağdaş Sanat ve Sanatçılar" sergisinde 38 sanatçının birer eserine yer verileceğini, video enstalasyonlarının da bulunacağını ifade ederek, "Accardi, Boetti, Pistoletto gibi İtalya'da süregelen öneme sahip ve dünya çapında tanınan sanatçılar yer aldığı gibi genç ve yetenekli sanatçıların eserlerinin de sergileneceği oldukça kapsamlı bir sergiden söz ediyoruz. Çağdaş sanatın kuşaklar boyunca tüm ifadeleri gözler önüne serilecek." diye konuştu.

Uzun bir süreden sonra büyük bir sergi açmanın mutluluğunu yaşadıklarını, bunun Kovid-19 salgını sonrası normal hayata dönüşü de simgelediğini dile getiren Gaiani, gerekli olan tüm salgın tedbirlerinin alındığını da vurguladı.

"İpek Yolu. İtalya'dan Çağdaş Sanat ve Sanatçılar" sergisine herkesi davet eden Gaiani, "Umarız ilgi, beğeni ve takdir toplayan bir sergi olur." dedi.

Gaiani, serginin Ankara'dan sonra Gürcistan ve Özbekistan'da sanatseverlerin beğenisine sunulacağını, son durağın ise Çin'de 2 farklı şehir olacağını sözlerine ekledi.