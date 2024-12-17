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        Haberler Bilgi Ekonomi Çağdaş Cam için gong çaldı! Çağdaş Cam borsada işlem görmeye başladı mı, kişi başı kaç TL değerinde kaç lot verdi?

        Çağdaş Cam için gong çaldı! Çağdaş Cam borsada işlem görmeye başladı

        Çağdaş Cam için gong çaldı! Şirket bugün 'CGCAM' kodu ile borsada işlem görmeye başladı. 42 milyon lot dağıtan firma kişi başına 67 lot verdi. 840 milyon TL halka arz büyüklüğü olan firmanın halka arzında 500 binden fazla yatırımcı katıldı. İşte, Çağdaş Cam halka arz detayları..

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 17.12.2024 - 09:27 Güncelleme: 17.12.2024 - 09:27
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        • 1

          Çağdaş Cam için gong bugün çaldı ve firma borsada işlem görmeye başladı. 20 TL hisse fiyatı ile 42 milyon lot dağıtan firma kişi başına 67 lot verdi. 'CGCAM' kodu ile BIST'teki yerini alan Çağdaş Cam halka arzdan elde ettiği fonun en büyük kısmını işletme sermayesi için ayıracak. İşte, Çağdaş Cam halka arz detayları...

        • 2

          ÇAĞDAŞ CAM İÇİN GONG ÇALDI!

          Firma 17 Aralık 2024 bugün borsada işlem görmeye başladı.

        • 3

          ÇAĞDAŞ CAM HALKA ARZ SONUÇLARI AÇIKLANDI

          Çağdaş Cam halka arz sonuçları açıklandı. Firmanın halka arzına 628 bin 813 kişi katıldı ve kişi başına 1340 TL değerinde 67 lot düştü.

        • 4

          ÇAĞDAŞ CAM HALKA ARZ HİSSE FİYATI NE KADAR?

          Firmanın hisse fiyatı 20 TL olarak belirlendi.

        • 5

          ÇAĞDAŞ CAM NE ZAMAN TALEP TOPLAYACAK?

          Firma 11-12 Aralık 2024 tarihlerinde talep topladı.

        • 6

          ÇAĞDAŞ CAM FON KULLANIMI

          Yüzde 30-35 Bina ve inşaat yatırımı.

          Yüzde 12-16 Makina ve ekipman yatırımı.

          Yüzde 0-15 Çatı üzeri ve arazi GES (Güneş Enerji Santrali) yatırımı.

          Yüzde 1-3 Verimlilik artırıcı dijital ve yalın üretim dönüşümü.

          Yüzde 36-42 İşletme sermayesi.

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