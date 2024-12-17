Çağdaş Cam için gong bugün çaldı ve firma borsada işlem görmeye başladı. 20 TL hisse fiyatı ile 42 milyon lot dağıtan firma kişi başına 67 lot verdi. 'CGCAM' kodu ile BIST'teki yerini alan Çağdaş Cam halka arzdan elde ettiği fonun en büyük kısmını işletme sermayesi için ayıracak. İşte, Çağdaş Cam halka arz detayları...