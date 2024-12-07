Çağdaş Cam halka arz oluyor! Çağdaş Cam ne zaman talep toplayacak?
Çağdaş Cam, halka arz sürecine girerek yatırımcılarla buluşmaya hazırlanıyor. 42 milyon TL değerinde lot dağıtımı planlayan şirket, halka arzdan elde edeceği geliri bina ve inşaat yatırımları, işletme sermayesi ihtiyaçları ve makine-ekipman alımları gibi alanlarda kullanmayı hedefliyor. İşte Çağdaş Cam halka arzıyla ilgili tüm ayrıntılar...
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Çağdaş Cam, halka arz süreciyle yatırımcılarla buluşmaya hazırlanıyor. 840 milyon TL büyüklüğündeki halka arz kapsamında, 42 milyon TL değerinde lot dağıtılacak. Yıldız Pazar'da işlem görecek olan şirket, elde edilen fonun büyük bir bölümünü bina ve inşaat yatırımları için değerlendirmeyi planlıyor. İşte Çağdaş Cam halka arzına dair merak edilen detaylar...
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ÇAĞDAŞ CAM HALKA ARZ HİSSE FİYATI NE KADAR?
Firmanın hisse fiyatı 20 TL olarak belirlendi.
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ÇAĞDAŞ CAM KAÇ LOT DAĞITACAK?
Firma toplamda 42 milyon lot dağıtacak. Olası lot miktarı şöyle;
Yüzde 30-35 Bina ve inşaat yatırımı.
Yüzde 12-16 Makina ve ekipman yatırımı.
Yüzde 0-15 Çatı üzeri ve arazi GES (Güneş Enerji Santrali) yatırımı.
Yüzde 1-3 Verimlilik artırıcı dijital ve yalın üretim dönüşümü.
Yüzde 36-42 İşletme sermayesi.
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ÇAĞDAŞ CAM NE ZAMAN TALEP TOPLAYACAK?
Firma 11-12 Aralık 2024 tarihlerinde talep toplayacak.
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ÇAĞDAŞ CAM NE ZAMAN BORSADA İŞLEM GÖRECEK?
Firmanın henüz ne zaman borsada işlem göreceği belli olmadı.
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ÇAĞDAŞ CAM FON KULLANIMI
Yüzde 30-35 Bina ve inşaat yatırımı.
Yüzde 12-16 Makina ve ekipman yatırımı.
Yüzde 0-15 Çatı üzeri ve arazi GES (Güneş Enerji Santrali) yatırımı.
Yüzde 1-3 Verimlilik artırıcı dijital ve yalın üretim dönüşümü.
Yüzde 36-42 İşletme sermayesi.