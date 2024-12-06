Çağdaş Cam halka arz oluyor. 840 milyon TL halka arz büyüklüğü ile 42 milyon TL lot dağıtmaya hazırlanan firma, Yıldız Pazar'da işlem görecek. Firma, elde edeceği fonun büyük kısmını bina ve inşaat yatırımı olarak kullanacak. İşte, Çağdaş Cam halka arz detayları...