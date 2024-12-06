Çağdaş Cam halka arz oluyor! Çağdaş Cam halka arz detayları
Çağdaş Cam halka arz oluyor. 42 milyon TL lot dağıtmaya hazırlanan firma, halka arzdan elde edeceği fonu bina ve inşaat yatırımı, işletme sermayesi ve makine ve ekipman yatırımı gibi kalemlerde kullanacak. İşte, Çağdaş Cam halka arzına dair tüm detaylar...
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Çağdaş Cam halka arz oluyor. 840 milyon TL halka arz büyüklüğü ile 42 milyon TL lot dağıtmaya hazırlanan firma, Yıldız Pazar'da işlem görecek. Firma, elde edeceği fonun büyük kısmını bina ve inşaat yatırımı olarak kullanacak. İşte, Çağdaş Cam halka arz detayları...
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ÇAĞDAŞ CAM HALKA ARZ HİSSE FİYATI NE KADAR?
Firmanın hisse fiyatı 20 TL olarak belirlendi.
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ÇAĞDAŞ CAM KAÇ LOT DAĞITACAK?
Firma toplamda 42 milyon lot dağıtacak. Olası lot miktarı henüz netleşmedi.
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ÇAĞDAŞ CAM NE ZAMAN TALEP TOPLAYACAK?
Firmanın henüz ne zaman talep toplayacağı belli olmadı.
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ÇAĞDAŞ CAM NE ZAMAN BORSADA İŞLEM GÖRECEK?
Firmanın henüz ne zaman borsada işlem göreceği belli olmadı.
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ÇAĞDAŞ CAM FON KULLANIMI
Yüzde 35 Bina ve inşaat yatırımı.
Yüzde 15 Makine ve ekipman yatırımı.
Yüzde 25-30 Çatı üzeri ve arazi GES (Güneş Enerji Santrali) yatırımı.
Yüzde 2 Dijital ve yalın üretim dönüşümü.
Yüzde 20 İşletme sermayesi.