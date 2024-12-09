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        Haberler Bilgi Ekonomi Çağdaş Cam halka arz detayları netleşiyor! Çağdaş Cam talep toplama tarihleri, fon kullanımı, hisse fiyatı, BIST kodu

        Çağdaş Cam halka arz detayları netleşiyor! Çağdaş Cam ne zaman talep toplayacak?

        Çağdaş Cam halka arz oluyor. 42 milyon lot dağıtmaya hazırlanan firmanın BIST kodu 'CGCAM' olarak açıklandı. Firma iki gün boyunca saat 10.30 ile 13.00 arasında talep toplayacak. Ardından firmanın borsada işlem göreceği tarih açıklanacak. Peki, Çağdaş Cam ne zaman talep toplayacak? İşte, detaylar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 09.12.2024 - 10:00 Güncelleme: 09.12.2024 - 10:00
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        • 1

          Çağdaş Cam halka arz detayları netleşiyor. Yıldız Pazar'da işlem görmeye hazırlanan firma 'CGCAM' kodu ile borsada yer alacak ve 840 milyon TL halka arz büyüklüğü ile 42 milyon lot dağıtımı yapacak. Firma, elde edeceği fonun en büyük kısmını işletme sermayesi için kullanacak. İşte, Çağdaş Cam tüm halka arz detayları...

        • 2

          ÇAĞDAŞ CAM HALKA ARZ HİSSE FİYATI NE KADAR?

          Firmanın hisse fiyatı 20 TL olarak belirlendi.

        • 3

          ÇAĞDAŞ CAM KAÇ LOT DAĞITACAK?

          Firma toplamda 42 milyon lot dağıtacak. Olası lot miktarı şöyle;

          300 Bin katılım ~ 140 Lot (2800 TL)

          700 Bin katılım ~ 60 Lot (1200 TL)

          1.1 Milyon katılım ~ 38 Lot (760 TL)

          1.5 Milyon katılım ~ 28 Lot (560 TL)

          1.9 Milyon katılım ~ 22 Lot (440 TL)

          2.3 Milyon katılım ~ 18 Lot (360 TL)

          2.7 Milyon katılım ~ 16 Lot (320 TL)

          3.1 Milyon katılım ~ 14 Lot (280 TL)

        • 4

          ÇAĞDAŞ CAM NE ZAMAN TALEP TOPLAYACAK?

          Firma 11-12 Aralık 2024 tarihlerinde talep toplayacak.

        • 5

          ÇAĞDAŞ CAM NE ZAMAN BORSADA İŞLEM GÖRECEK?

          Firmanın henüz ne zaman borsada işlem göreceği belli olmadı.

        • 6

          ÇAĞDAŞ CAM FON KULLANIMI

          Yüzde 30-35 Bina ve inşaat yatırımı.

          Yüzde 12-16 Makina ve ekipman yatırımı.

          Yüzde 0-15 Çatı üzeri ve arazi GES (Güneş Enerji Santrali) yatırımı.

          Yüzde 1-3 Verimlilik artırıcı dijital ve yalın üretim dönüşümü.

          Yüzde 36-42 İşletme sermayesi.

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