Çağdaş Atan: Türkiye Kupası'nı cezbedici bir hale getirmeliyiz

Ziraat Türkiye Kupası C Grubu ikinci maçında Başakşehir, konuk ettiği Çorum FK’yı 4-1 mağlup etti.

Mücadelenin ardından Başakşehir Teknik Direktörü Çağdaş Atan, basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Maçı daha farklı skorla kazanmaları gerektiğini ancak disiplinden hiç kopmadıklarını dile getiren Atan, "Kupa yeni formatıyla oynanıyor. İlk maçı Galatasaray ile deplasmanda berabere kalarak oynadık. Bugün de Çorumsporlu genç kardeşlerimize karşı oynadık. Onları canı gönülden tebrik ediyorum. İnşallah futbol hayatları uzun olur. Bizim daha farklı kazanmamız gerekiyordu. Disiplinli oynadık. Saygıyı hiç bırakmadık. Genel averaj anlamında avantajlı duruma geçtiğimizi düşünüyorum. Bugün ve yarın sonrası son maçlar sonrası bunu göreceğiz. Kupayı geride bıraktık ve hafta sonu oynayacağımız Antalyaspor maçına bakacağız" diye konuştu.

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"TÜRKİYE KUPASI'NI CEZBEDİCİ BİR HALE GETİRMEMİZ GEREKİYOR" Türkiye Kupası formatıyla ilgili düşüncelerini paylaşan Atan, "Kupa formatıyla ilgili 6 takım çok fazla. 3’er takım bir üst tura çıkıyor. 4’er takımdan 2 takım çıksa daha sağlıklı olur. Benim öyle bir öngörüm vardı. Atılan gollerin çok önemli olduğunu düşünüyorum. 3. maçlardan sonra bunları göreceğiz. Ben futbolcuyken yurtdışında oynadım. İsviçre’de ve Almanya’da kupa çok önemlidir. Maddi ve manevi olarak bunun önemli olduğunu söyleyebilirim. Türkiye Kupası’nı cezbedici bir hale getirmemiz gerekiyor. Kulüplerin beklentisi maddi olarak daha büyük gelirler. Ona ait sponsorluk anlaşmaları yapılabilir. 3 takımda görev yaptım. Hepsinde bu kupaya gereken değeri gösterdik. Çorum kulübüne yönelik söylemiyorum. Rakip kim olursa olsun sahaya çıkıp gerekeni yapıyoruz" ifadelerini kullandı.