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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Yukatel Kayserispor Çağdaş Atan: "Topa çok iyi sahip olup, iyi atak geliştirdik" - Yukatel Kayserispor Haberleri

        Çağdaş Atan: "Topa çok iyi sahip olup, iyi atak geliştirdik"

        Kayserispor Teknik Direktör, Çağdaş Atan, Samsunspor galibiyetinin ardından yaptığı açıklamada, "Bölüm bölüm topa çok iyi sahip olup, çok iyi atak geliştirdik. Bölüm bölüm beklemeyi tercih ettik. Sahada konumlanmalarımıza biraz daha dikkat etseydik bizim için çok daha keyifli bir maç olabilirdi. Özellikle ikinci yarının 25-30 dakikası önde olmamıza rağmen oyunu çok iyi domine ettik" dedi

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 27.08.2023 - 23:15 Güncelleme: 27.08.2023 - 23:15
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        Çağdaş Atan'dan galibiyet sözleri
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        Trendyol Süper Lig'in 3. haftasında Kayserispor evinde karşılaştığı Samsunspor'u 2-1 mağlup etti. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Kayserispor Teknik Direktörü Çağdaş Atan, oyuncularını ve taraftarı tebrik ederek, "Bizim adımıza çok yorucu ve yoğun bir maç geride kaldı. Rakip bu ligde az denenen bir oyunla oynadı. Geçen sene şampiyon oldukları dönemde de, bu sene de 3 geride kalan 3 maçta da 3-5-2 pozisyonuyla sahaya diziliyorlar. Fofana'nın kanat oyuncusu olma özelliğiyle beraber biraz kendi sollarına doğru yatması, bizim bekimizle, stoperimizin arasına konumlanması maçtan önce bizi biraz düşündürüyordu. Oyuncularım oyunu tamamen kontrol etti. Bölüm bölüm topa çok iyi sahip olup, çok iyi atak geliştirdik. Bölüm bölüm beklemeyi tercih ettik. Birebir eşleştiğimiz pozisyonda gol yedik. Öne geçtikten sonra temkinli durmayı düşündük. Bence bugün sahada konumlanmalarımıza biraz daha dikkat etseydik bizim için çok daha keyifli bir maç olabilirdi. Özellikle ikinci yarının 25-30 dakikası önde olmamıza rağmen oyunu çok iyi domine ettik. 3. golü bulabilirdik. Rakibin ara ara tehlikeli olduğu pozisyonları vardı. Onun dışında çok iyi durduk. Oyuncularıma teşekkür ediyorum. Taraftarımız bugün çok iyiydi, devamını diliyorum" ifadelerini kullandı.

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