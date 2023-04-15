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Çağdaş Atan: "Söylenecek fazla bir şey yok"

Yukatel Kayserispor Teknik Direktörü Çağdaş Atan, Spor Toto Süper Lig'de Galatasaray'a 6-0 yenildikleri maçta ağır bir mağlubiyet yaşadıklarını söyledi

Giriş: 15.04.2023 - 00:02 | Güncelleme: ABONE OL
Çağdaş Atan:
AA

Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamada bulunan Çağdaş Atan, "Söylenecek fazla bir şey yok, ağır bir mağlubiyet aldık. Konuşabileceğimiz tek kısım, maçın ilk 15 dakikasında iyi ataklar geliştirdik. Son haftalarda maç kazanıyoruz ama çok kolay goller yemeye başladık. Bireysel hatalar ön plana çıkmaya başladı. Daha fazla çalışmamız gerekiyor." diye konuştu.

Galatasaray'ın ilk golünden sonra oyunun şeklinin değiştiğini anlatan Atan, "1-0'dan sonra Galatasaray'ın kalitesi sahada çok fazla ağır bastı. Burada çok iyi bir atmosfer oluşturuyorlar. Seyirciyle beraber çok coşkulu oynuyorlar. İkinci yarı zaten çok yapabilecek bir şeyimiz kalmadı, sadece skoru korumaya çalıştık. Oyuncularımız müthiş bir sezon geçiriyor. Bizim şimdi ayağa kalkıp, çarşamba günkü Kasımpaşa maçına konsantre olmamız gerekiyor." ifadelerini kullandı.

Çağdaş Atan, bir soru üzerine Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde Fenerbahçe'ye 4-1 yenildikleri maça ideale yakın bir kadroyla çıktıklarını belirterek, "Fenerbahçe maçında as kadroya yakın bir kadroyla oynadık. Fenerbahçe maçında rotasyon yaptığımı kim nasıl düşündü bilmiyorum ama ideale en yakın kadromuzla sahadaydık. Sadece orada kalede Bilal'i değil de Cenk'i oynattım." değerlendirmesinde bulundu.

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