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Çağdaş Atan: Maçın başında gelen ilk topun gol olması bütün oyun planlarımızı bozdu

Kayserispor Teknik Direktörü Çağdaş Atan, Beşiktaş, mağlubiyetinin ardından, "Maçın başında gelen ilk topun gol olması bütün oyun planlarımızı bozdu" dedi.

Giriş: 22.01.2023 - 20:09 | Güncelleme: ABONE OL
Çağdaş Atan: Maçın başında gelen ilk topun gol olması bütün oyun planlarımızı bozdu
İHA

Süper Lig'in 20. haftasında Kayserispor, konuk ettiği Beşiktaş'a 2-0'lık skorla mağlup oldu. Mücadele sonrası düzenlenen basın toplantısında karşılaşmayı değerlendiren Teknik Direktör Çağdaş Atan, "Beşiktaş'ın kadrosuna baktığımız zaman biraz daha güvenli durup oyunu kontrol etmeye çalışan bir kadro olduğunu gördük maçtan önce. Nitekim maç öyle başladı, bizim kontrolümüzde. Top bizde gibi gözüküyordu. Maalesef maçın başında gelen ilk topun gol olması bütün oyun planlarımızı bozdu. Beşiktaş ilk golden sonra normal olarak biraz daha kontrollü durmaya, güvenli durmaya, bizi kenarlarda sıkıştırıp baskı altına almaya çalıştı. Bunda da açıkçası başarılı oldular. Saha zemini de bugün inanılmaz kötüydü. Biz topla oynamayı seven bir ekibiz, buna izin vermedi. İlk yarı Kemen ile ikinci yarı Kolovetsios ile yakaladığımız pozisyonlar gol olsaydı belki maçın içerisine daha iyi girebilirdik. Ama çok fazla üretken olamadık, üzgünüz. Beşiktaş'ı galibiyetinden dolayı kutluyorum" ifadelerini kullandı.

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