Çağdaş Atan, galibiyetle başladı
RAMS Başakşehir'de teknik direktörlük görevine getirilen Çağdaş Atan, turuncu-lacivertli takımın başında çıktığı ilk maçtan galibiyetle ayrıldı.
Esenyurt Necmi Kadıoğlu Stadı'nda oynanan ve ilk yarısı golsüz sona eren maçta RAMS Başakşehir, Pelkas ve Figueiredo'nun golleriyle İstanbulspor'u 2-0 mağlup etti.
- İlk goller ve 3 puan geldi
Ligdeki ilk 3 maçını gol atamadan kaybeden Başakşehir, Çağdaş Atan yönetimindeki ilk maçından 3 puanla ayrıldı.
Turuncu-lacivertli takımın bu sezon ligdeki ilk gollerini 52. dakikada Dimitrios Pelkas ve 90. dakikada Joao Figueiredo attı.
- Dennis ve Dubois ilk maçına çıktı
RAMS Başakşehir'in yeni transferleri Emmanuel Dennis ve Leo Dubois, turuncu-lacivertli takımla ilk maçlarına İstanbulspor karşısında çıktı.
İlk 11'de yer almayan iki oyuncu, mücadelenin 68. dakikasında oyuna dahil oldu.