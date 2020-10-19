Alanyaspor teknik direktörü Çağdaş Atan, Galatasaray'ı 90+5'te attıkları golle 2-1 kazandıkları maçın ardından açıklamalarda bulundu. Atan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

"Aslında biz Galatasaray'ın 4-1-4-1 oynamasını bekliyorduk. Ona göre 3-4-1-2 adam adama her yerde önde presle başlamak istiyorduk. Galatasaray, 4-3-1-2'yi tercih etti. Biz de o yüzden 3-5-2 ile pres yaptık. Her zaman yüksek bir seviyede oynamak istiyoruz, Galatasaray karşısında da öyle oldu. Galatasaray'a karşı 11'e 11 ancak bu kadar oynanırdı. İkinci yarıdan çok mutlu mutlu muyum? Değilim"

"Galatasaray'ı yenmeyi hak ettik mi? Oyun olarak, baskı olarak, mantelite olarak bence hak ettik. Yeni bir takım oluştu ve bu takımda da en yüksek verimi almaya çalışıyoruz. Benim oyuncuyken de teknik adamken de her zaman motivasyonum yüksektir"

"Sergen Yalçın hocayla 4 sezon çalışırken bile aklımda teknik direktörlük vardı, ekibim bile hazırdı. Ofansif oyunumuz, önde baskımız devam edecek! Tüm ofansif sistemleri deneyeceğiz"

"Ceyhun'u alacaktım ama 10 kişi kalan bir rakibe karşı defansif bir oyuncu almak kafama yatmadı, ofansif bir oyuncu sahaya sürdüm. Galatasaray karşısında oyunu tek taraflı oynamamız gerektiğini düşündüğüm için bugün 4 oyuncu değişikliğinde kaldık"

BASIN TOPLANTISI

Genç teknik adam, Türk Telekom Stadı'nda oynanan maçın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Maça önde baskı yapma planıyla başladıklarını belirten Atan, "İlk yarıdaki oyun tatmin ediciydi. Kırmızı kart olduktan sonra Galatasaray ikinci yarıda çok iyi mücadele etti. Bize çok fazla boş alan bırakmadılar. Bir eksikliğimizi gördük. İkinci yarı daha fazla kreatif olacağımızı bekliyordum. Galatasaray bizi iyi durdurdu. Oyunun sonunda bir şans golüyle maçı kazandık. Galibiyeti hak ettiğimizi düşünüyorum. Mental ve duruş olarak galibiyeti isteyen Alanyaspor vardı. Kazandığımız için çok mutluyuz. İlk başladığımız günden beri bize olumlu reaksiyon veren oyuncularımızı tebrik ediyorum." diye konuştu.

Şampiyonluk hayali kurduklarını aktaran Çağdaş Atan, "Alanyaspor olarak devamlı gelişerek geliyoruz. 'Şampiyonluk' büyük bir kelime, 'Şampiyonluğa oynamak' büyük bir cümle. Bunları kelimeyi ve cümleyi ağzımıza almaktan asla korkmuyoruz. Son analiz toplantısında da aynı cümleleri kurduk. Bu maç bizim için bir seviye maçıydı ve seviyemizi gördük. Tabii ki devamlılık önemli. Takımımız zirveye oynamak istiyor. Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray, Trabzonspor, Medipol Başakşehir, Sivasspor gibi ciddi rakiplerimiz var. Yarışmacı ve zirvedeki takım olmak istiyoruz. Şampiyonluk kelimesi de Alanyaspor olarak ağzımıza yakıştığını düşünüyorum." ifadelerini kullandı.