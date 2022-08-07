Atan, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, oyuncularıyla gurur duyduğunu belirtti.
Kendilerini daha da geliştireceklerini dile getiren Atan, "Gerçekten bugün plana sadık kalarak, çalıştığımız her şeyi uygulayarak oynadık. Hücum presinde yaptıklarımızı bugün yapamadık ama rakibe az pozisyon vererek, 3-4 tane de pozisyon üretmişken maçı bitirebilirdik. Çok çalışarak iyi yaptıklarımızı daha da işler hale getirmeye çalışacağız." diye konuştu.
İki takım açısından güzel bir maç olduğunu ifade eden Atan, şunları kaydetti:
"Maçtan önce sert maç olacağını biliyorduk. Ismael'in oyun tarzına bakınca topla oynayan takımlara karşı presle başarılı olmaya çalışan bir yapısı var. İlk yarı oyunun genelinde Weghorst'u koşturduk, hırpaladık. Geriden iyi oyun kurduk. Oyunun geneli bence iki takım açısından harika geçti. Kırmızı kart maça ayrı bir senaryo getirdi. 30 dakika kusursuz mücadele eden bir Kayserispor vardı. 10 kişiyken Emrah'la yakaladığımız pozisyon vardı ama bitirici darbeyi indiremedik. Son dakikada Ghezzal'ın golünü engelleyemedik. Bence Kayserispor adına ümit veren bir oyun vardı. Ismael çok çalışkan bir hoca. İyi hazırlanacaklarını düşünüyorduk. Takımı koruduğumuz için fiziksel ve oyunsal olarak ciddi çalışmalar yaptık. İki takımın da hazır halde olduğu bir yedinci, sekizinci hafta maçı gibi geçeceğini biliyorduk. Tempolu, temaslı, baskılı bir maç oldu. Beşiktaş önemli oyuncular transfer etti."
Kayserispor'un bu sezon ligde transfer yapmayan tek takım olduğuna işaret eden Atan, şunları söyledi:
"Bizim tek transferimiz oyun gücü. Çok çalışarak oyuncularımızı geliştirmek istiyoruz. İyi yoldayız ama çalışmaya devam etmemiz gerekiyor. Biz bu duruma ateşten gömlek olarak bakmıyoruz. Biz oyunu, oyuncu üzerinden değil oyun üzerinden okumaya çalışıyoruz. Kupa finali oynamış, ligi rahat pozisyonda bitirmiş bir Kayserispor vardı önümüzde. Veda ettiğimiz oyuncular kontrolümüz dışında giden oyuncular oldu. Kadrodan memnunum. Çok ciddi sakatlıklar yaşamazsak, tam kadro devam ettiğimiz zaman zor bir sezon olacak ama gemiyi karaya sağ salim yanaştıracağımızı düşünüyorum."
Takıma genç oyuncuları adapte etme planları olduğunu da kaydeden Atan, "İlk kampa başladığımızda 9 genç oyuncuyla başladık. Kampta özellikle 2-3 oyuncu belli bir seviyeye çıkabilecek potansiyelde olduğunu gösterdi. Oyunu ve sistemi daha güçlü hale getirebilirsek birkaç genç oyuncuyu Kayseri'ye kazandırabileceğimizi düşünüyoruz. Bu kendimize edindiğimiz misyonlardan biri. Altyapımızı bir ticarethane haline getirmeye çalışıyoruz." ifadelerini kullandı.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!