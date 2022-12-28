Çağdaş Atan'dan hakem tepkisi

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Atan, maçtan sonra düzenlenen basın toplantısında, rakipleri karşısında hiç hak etmedikleri bir sonuçla karşılaştıklarını dile getirdi.

Maçta çok iyi oynadıklarını ve rakibe 90 dakika boyunca sahada sıkıntı yaşattıklarını belirten Atan, "Şiddetli preslerle top kazanıp, gol pozisyonlarına girdik. Fazla pozisyon vermedik ama kaybettik." dedi.

Karşılaşmanın başında Candeias'ın bulduğu pozisyon dışında rakibe pozisyon vermediklerini vurgulayan Atan, "Ancak maçta çok fazla kırılma anı yaşandı. Cardoso'nun ilk yarıda kaleci ile baş başa kaldığımız ama tercih hatası yaptığımız pozisyon var. Ondan sonra Mensah'ın Furkan Bayır'dan kazanması sonrasında yaşanan an geliyor. Gol ve golden öncesi pozisyon… 2-1'den sonra Emrah Başsan'ın tercihi, 3-1'deki penaltı ve kaleci Bilal'in kurtardığı penaltı pozisyonu, sonra da Cardoso-Leroy Fer mücadelesinde Cardoso'ya gelen darbe... Maçı, bu şekilde kaybettiğimiz düşünüyorum." ifadelerini kullandı.

"Bu 3 puanları sahada kaybetmek istiyoruz"

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Kulüp Lisans Kurulunun, Kayserispor'a 3 puan silme cezası verdiğini hatırlatan Atan, puanları sahada kazanıp, kaybetmek istediklerini belirterek, sezon ortasında bir takımın 3 puanın silinmesini doğru bulmadığını kaydetti.

Puanları maçlarda acı çekerek, ter dökerek ve çalışarak kazandıklarını anlatan Atan, "Bu 3 puanları sahada kaybetmek istiyoruz. Sahanın dışında kaybettiğimiz 3 puanlar bizi çok üzüyor." diye konuştu.

"Kayserisporun bir an önce sağlıklı, sürdürülebilir ortama kavuşması gerekiyor"

Atan, eski ve yeni başkan ile şehrin ileri gelen büyüklerinin takıma destek verdiğini ve çabaladığına dikkati çekerek, "Onlara minnettarım. Sezon başında çok fazla mesaj verdik. Ama demek ki mesajlarımız tam yerine ulaşmamış. Şu an ortada sürdürebilir yapıya ulaşmamış Kayserispor var, öyle gözüküyor. Haliyle bizim de ilerlememizi zorlaştıracak." ifadelerini kullandı.

Önlerinde bir haftalık bir süre olduğunu kaydeden Atan, herkesin düşünmesi için bunun önemli bir süreç olduğunu vurgulayarak, "Oyuncularım çelik gibiler, problemler ve zorluklarla karşılaştılar ama hiçbir zaman antrenman yapmaktan, çalışmaktan, maçta iyi oynamaktan vazgeçmediler. Onlarla gurur duyuyorum ama Kayserispor'un bir an önce sağlıklı, sürdürülebilir ortama kavuşması gerekiyor. Yoksa hem bizim hem kulübün ilerlemesini, tünelin sonundaki ışığın görünmesini zorlaştırıyor. Dediğim gibi bu hafta hepimiz için çok önemli bir hafta." diyerek sözlerini tamamladı.