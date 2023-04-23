Çağdaş Atan: Çok basit goller yiyoruz

Spor Toto Süper Lig’in 31. haftasında Kayserispor, deplasmanda Adana Demirspor’a 5-3 mağlup oldu.

Maçın ardından basın toplantısında konuşan Kayserispor Teknik Direktörü Çağdaş Atan, sahada çok iyi bir oyun sergilediklerini belirterek, “Bugün maçtan önce de bayram tadında çok güzel futbol gibi futbol, maç gibi bir maç olacağını söylemiştim. İlk yarı ve ikinci yarı da söylediklerimde yanılmadık. Adana Demirspor gerçekten çok kaliteli bir takım. Çok kaliteli bir teknik ekibe sahip. Sahalarında çok ateşli, takımını çok iyi destekleyen bir taraftar grubuna sahip. Ama biz bugün sahada gerçekten çok iyi bir planla yer aldık. Topla özellikle istediğimiz hemen hemen her şeyi çok rahat bir şekilde yapabildik. Çok güzel goller attık. Çalıştığımız golleri attık. Ama maalesef çok kötü goller yedik. Sebebimiz belli, çözümü de belli. Bizim şu anda çok eksiğimiz var. Bugün savunma dörtlümüzde, dört oyuncu da orijinal olmayan pozisyonlarında oynadılar. Ancak oyuncularıma böyle oynadıktan sonra kaybetmenin hiç problemi olmadığını söyledim” ifadelerini kullandı.