Süper Lig'de Beşiktaş'ı 2-1 mağlup ederek liderliğini sürdüren Alanyaspor'da maç sonu basın toplantısında ilginç bir olay yaşandı. Akdeniz ekibinin formda hocası Çağdaş Atan mücadelenin ardından katıldığı basın toplantısında galibiyeti değerlendirdi.

Toplantının son bölümünde basın mensuplarından soru bekleyen Atan, medya mensuplarından herhangi bir karşılık alamayınca bir hayli şaşırdı. Kendisine soru yöneltilmemesine tepki gösteren Çağdaş Atan, "Soru yok mu arkadaşlar?" diye sordu ve "O zaman gelmenize ne gerek vardı" sözleriyle toplantı odasını terk etti.

GALİBİYETİ DEĞERLENDİRDİ

Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Aytemiz Alanyaspor Teknik Direktörü Çağdaş Atan, Beşiktaş’ın zorlu bir rakip olduğunu söyledi.

Atan, “Öncelikle Beşiktaş gerçekten iyi bir takım ve şampiyonluğun favorilerinden bir takım. İlk yarı planladığımız istediğimiz her şeyi yaptık. Rakibi birinci bölgeden kolay çıkartmadık. İkinci bölgeyi geçip üzerimize gelmelerine izin vermedik. İyi pozisyonlar yakaladık. Çok özverili oynadık. Golü de bulduk. Tabii bu hafta 3 maç oynadık. Rotasyonumuz da biraz dardı sakat ve hasta oyunculardan dolayı ama oyuncularım 15 dakikalık bölümden sonra tekrardan oyunu elimize aldığımız düşünüyoruz. Rakip kaleye gitmeye devam ettik. 2-0 olduktan sonra tam maç bitti derken kırmızı kart bizi son 10 dakikayı sıkıntılı geçirtti. Onun dışında ilk yarıda önde baskı biliyorsunuz top bizdeyken 4-3-3 oynamayı tercih ediyoruz ama top rakipteyken bugün 4-3-1-2 pres yapmayı düşündük ve bunda başarılı olduk. Rakibin iki iyi ayaklı stoperine oyunu kurdurtmadık. Josef'i de topla orta sahada buluşturtmadık” açıklamasında bulundu.