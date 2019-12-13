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Bir dargın bir barışık ilişkileri olan Çağatay Ulusoy ile Duygu Sarışın, İzmir'e gitti.

Birlikte kahvaltı keyfi yapan ikilinin bu anı da sosyal medyaya yansıdı. Ulusoy, pastırma doğrarken, Sarışın da ona yardım ediyordu.

Ulusoy'un son hali sosyal medyada büyük yankı uyandırmıştı. Oyuncunun yeni projesi için kilo aldığı anlaşılmıştı. Çağatay Ulusoy, rol alacağı filmde dönemin ünlü pehlivanı Koca Yusuf'u canlandıracak.