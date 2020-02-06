"BİLMEM GEREKENLERİ BALIKTAN ÖĞRENİYORUM"

Hayattaki en büyük tutukusunun balık tutmak olduğunu belirten oyuncu, şu ifadeleri kullandı:

Yaşamak için bilmem gereken ne varsa denizden ve balıktan öğreniyorum. Balık tutuyorum, balık oluyorum. Dalış yapmak beni müthiş sakinleştiriyor. Karanlığın verdiği huzuru seviyorum.