Çağatay Çelik yazdı: Tat kaçıran ‘eleştiri kültürü’

Birçokları için Galatasaray temelde iki şeyden ibarettir. Bir: Lokal değil, uluslararası başarı. İki: Camianın dinamiklerini ayakta tutan eleştiri kültürü.

Şampiyonlar Ligi’ne veda ederek taraftarını üzen Galatasaray, futbolun beşiğinin en iyi altı takımından biri olan Tottenham’ı eze eze yendi. Okan Buruk riskli görülen bir tercih ile üçlü savunma; kenarlarda savunma becerileri düşük iki kanat oyuncusu, 37 yaşında Mertens ve önünde iki santrfordan oluşan bir 11’i sahaya sürdü.

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Maça günler kala başlayan ‘Bu tercih intihar olur’ algısı ilk düdükle birlikte yerle yeksan oldu. Rakip kalecinin ağzına kadar baskı yapan Galatasaray, Tottenham’ı paralize etti; Okan Buruk da Ange Posteceoglou’na ders verdi. REKLAM 90 dakika sonunda 3 puanı cebine koyan Galatasaray, tarihi bir farkı kaçırmıştı. Yani Galatasaray’ın ilk temel taşı olan Avrupa galibiyetine tik atılmıştı.

Futbol bir rastlantısallık oyunu. Teknik direktörler, göz testi, deneyim, verilerle bu rastlantısallığı azaltarak sonuca gitmek için çalışıyor. Premier Lig’in tüm hücum istatistiklerinde ya bir ya da ikinci sırada yer alan Tottenham’ı bekleyerek değil oynatmayarak yenebilirdiniz. Buruk ve ekibi, Kaan Ayhan’ı libero, Davinson Sanchez’i sağ stoper gibi oynatarak; rakip kalecinin duran top zaafı için önüne etten duvar örüp pozisyonlar yaratarak; 37 yaşındaki Dries Mertens’i hem preste hem de geçişlerde kullanarak bunu başardı.

Maç bittiğinde İngiltere’de Tottenham’ın ucuz atlattığı; tarihi farkın kaçtığı konuşulurken hem Galatasaray tribünlerinde hem de sosyal medyada Okan Buruk’a değişiklik eleştirileri vardı. Futbolu bu kadar güzel yapan şeylerden biri Okan Buruk’un da ifade ettiği gibi herkesin fikrinin olması. Ancak bu 90 dakikanın kendini gönüllülük esasına bağlı bir davranış biçimi olan taraftar olarak addeden bir kişideki yankısı yüzde oluşacak bir gülümsemeydi.

Futbolu bulan ve bunu her yerde bağıra bağıra söyleyen İngilizlere ders vermiş bir teknik direktörün bir oyuncu değişikliği nedeniyle ıslıklanması vahim bir vaziyete gidişatın ayak sesleri. Gelin kabul edelim Galatasaray’ın ikinci temel taşı ‘eleştiri kültürü’ taraftarının bir bölümünde çok yanlış anlaşıldı.