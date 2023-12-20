Çağatay Çelik yazdı: Pil sağlığı bitiyor

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Gerek sakatlık gerek cezalılar nedeniyle alıştığımızın dışında bir 11 gördük. Değil maç, antrenmanda dahi bir arada oynama alışkanlığı olmayan bir takım ne kadar oynayabilirse Galatasaray da onu oynadı. Torreira ve Mertens takımı baskıya çıkardığında geciken oyuncular, rakibin bu baskıyı kırmasına neden oldu. Bundan da ötesi Galatasaray ikinci topları toplamakta da zorlandı. Bu, sahada kim olursa olsun pek görmediğimiz bir görüntüydü.

Kaliteli ayakları yaklaştırmakta zorlanan Galatasaray, ikinci topları toplayamayınca atak devamlılığı da sağlayamadı. Atak devamlılığının olmaması da kenarlarda oynayan oyuncuların daha fazla geri koşmasına neden oldu. Düzenli maç oynamaktan uzak oyuncuların fiziksel handikapı takımın boyunu uzattı, kopukluk silsilesi daha da uzadı.

Topu rakip kaleye yaklaştırmakta zorlanan Galatasaray çareyi az çok oynama alışkanlığı bulunan Boey-Torreira-Ziyech üçlüsüyle belli istasyonlar kurabildi, cılız diyebileceğimiz akınlar bu bölgeden geldi. Aralığın sonuna gelmemize rağmen fiziksel olarak yeterli seviyeye çıkamayan futbolcuların sayısının artması Galatasaray’ın en büyük handikapı.

Oyun ezberine sahip oyuncuların sahada azınlık olduğunda fizik kalitenin handikapı olabilecek en kötü senaryolardan biri. 5 değişikliğe rağmen topu dolaştıramayan, oyunu öldüremeyen ve kalesinde tehlikeli pozisyonlar vermeye devam eden Galatasaray’da Günay Güvenç soyunma odası tebriklerini hak etti. Ayakların dakikalar ilerledikçe ağırlaşmasıysa pil sağlığı yüzde 70’in altına inen hırpalanmış akıllı telefonları andırdı.