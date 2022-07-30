Plajda çekim

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Habertürk'ten Eren Gürel'in haberine göre; Çağan Atakan Arslan, eşi Serap Korkmaz ile birlikte tatil sezonunu Çeşme'de açtı.

Önceki gün bir plajda objektiflere yansıyan çift, denizin ve güneşin tadını çıkardı. İkiliye ilerleyen saatlerde yakın arkadaşları da eşlik etti.

PLAJDA ÇEKİM

Korkmaz, kısa bir yürüyüşün ardından beyaz gömlek ve siyah şort giyen eşi ile dostlarının fotoğraflarını çekmeyi ihmal etmedi.