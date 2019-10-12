Milli boksör ve oyuncu Çağan Atakan Arslan, geçtiğimiz gün bir alışveriş merkezinde objektiflere yansıdı. Yakın dostlarıyla bir araya gelen milli boksör, kendine yöneltilen sorulara yanıt verdi.

Arslan, "7 Aralık'ta İngiliz rakibim ile ringe çıkacağım. Bunun yanı sıra gelen dizi projelerini de değerlendiriyorum. İçime sinen bir proje olsun istiyorum. Askeri roller olursa seve seve kabul ederim" ifadelerini kullandı.