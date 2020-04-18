CAF'tan yapılan açıklamada, koronavirüse karşı alınan tedbirler kapsamında 2020 Şampiyonlar Ligi'nin 29 Mayıs ve Konfederasyon Kupası'nın 24 Mayıs'ta oynanması planlanan final müsabakalarının ertelenmesine karar verildiği belirtildi.

Yeni maç takviminin ilerleyen günlerde açıklanacağı kaydedildi.