Çadırların gölgesinde miniklerin masal keyfi

Milli Eğitim Bakanlığı ve UNESCO Türkiye Milli Komisyonu işbirliği ile hayata geçirilen "Anadolu Masalları Projesi"nde, geçimlerini sağlamak için Türkiye'nin dört bir yanına giderek tarlalarda çalışan mevsimlik tarım işçilerinin çocukları da unutulmadı.
Memleketleri ve evlerinden çocuklarıyla birlikte yanlarına aldıkları birkaç eşya ile ayrılan tarım işçileri, Çarşamba ilçesi Kumköy yakınlarında çalışacakları bölgede kurdukları çadırlarda yaşıyor. Tarla ve bahçelerdeki mesaileri süren tarım işçilerinin çocukları ise çadırların gölgesinde hem eğitim görüyor hem de "Anadolu Masalları Projesi" ile gelecek hayali kuruyor.
Proje kapsamında bölgeye gelen gönüllü öğretmenlerden aldıkları hediyelerle yüzleri gülen minikler, öğretmenlerden dinledikleri masallarla keyifli dakikalar yaşıyor.
Küçük çocuklar, birlikte söylenen şarkıların ardından hediyeler arasındaki kitapları okuyup, resim de yapıyor.
Projenin İl Koordinatörü Atakum Yunus Emre İlkokulu sınıf öğretmeni Nurten İren, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Anadolu masallarını geçmişten geleceğe nesilden nesile aktarmak istediklerini söyledi.
İren, köyde ve kırsalda çocuklarla buluştuklarını ifade ederek, "Herhangi bir yerde göçebe hayatı yaşayan çocuklarımıza bir hayat bir ses olabilmek için onların hayatına bir renk katabilmek için buradayız. " dedi.
Uzaktan eğitim süreci ile okula çeşitle nedenlerle ulaşamayan çocuklara okul ortamı oluşturmak istediklerini dile getiren İren, "Sözlü kültürümüzü çocuklarımıza aktarabilmek için elimizden geldiğince bir şeyler yapmaya çalışıyoruz. Bizim dışımızda gelen öğretmenler var. Eğitim ve etkinliklerle çocuklar boş bırakılmıyor. Çocuklara sorsanız, 'hangi masalları bilirsiniz?' Onlar der ki kırmızı başlıklı kız, sindirella, pamuk prenses. Ama Limon Kız, Nardaniye Hanım, Küllü Fatma'yı öğrendi çocuklar bizim sayemizde. Geçmişimize sahip çıkabilmek için buradayız." diye konuştu.
Çocukların yapılan etkinliklerle çok mutlu olduğunu ifade eden İren, "Buradaki çocuklar bizi görünce öyle mutlu oluyor ki koşa koşa meydana geliyorlar. Çocuklar gözlerimizin içine bakıyor. Ne anlatacak, ne söyleyecek diye. Keşke çocuklarımız aynı standartlarda aynı eşit düzeyde olsalar." ifadelerini kullandı.
19 Mayıs İlçesi Atatürk Ortaokulu Türkçe öğretmeni Fatih Kuru da çocukların hayatlarının masallarla dolu olmasını istediklerini vurguladı.
Çalışmak zorunda olan ailelerinin yanında eğitimden uzak çocukları eğitimle ve masallarla buluşturmayı hedeflediklerini dile getiren Kuru, "Onların yüzünde bir gülümseme bırakabildiysek bizim açımızdan bu yeterlidir. Onlar için uğraşıyoruz. Biz bunu gönüllü olarak yapıyoruz." diye konuştu.
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