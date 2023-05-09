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Çadırının önünde cansız bedeni bulundu

Antalya'da bir kişi, boş araziye kurduğu çadırın önünde ölü bulundu

Giriş: 09.05.2023 - 19:04 | Güncelleme: ABONE OL
Çadırının önünde cansız bedeni bulundu
İHA

Antalya'da, çadırının önünde hareketsiz bulunan kişinin hayatını kaybettiği belirlendi.

Olay, Muratpaşa ilçesi Yeşildere Mahallesi Aşık Veysel Caddesi yanında bulunan boş arazideki bir çadırın önünde yaşandı. Yerde hareketsiz yatan bir kişinin olduğunu fark edenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

İhbarla birlikte belirtilen adrese gelen sağlık ekipleri, yaptıkları incelemede şahsın hayatını kaybettiğini belirledi. Polis, yaptığı kimlik çalışmasında ise hayatını kaybeden kişinin G.G. (49) olduğunu belirledi. Cansız bedeninin yanında uyuşturucu madde kullanma aparatları olduğu tespit edildi.

Olay yeri inceleme ekipleri ile savcı incelemesinin ardından G.G.'nin cansız bedeni, ölüm nedeni araştırılmak üzere Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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