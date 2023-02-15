Çadır ve konteyner seferberliği

“Yüzyılın Felaketi” olarak adlandırılan Kahramanmaraş depremlerinin ardından, bölgede arama-kurtarma faaliyetleriyle temel ihtiyaçlar için yardım çalışmaları sürüyor. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile AFAD koordinasyonunda sanayicilerle deprem bölgeleri arasında kurulan yardım köprüsünün çalışmaları sürerken, afetzedeler için çadır ve konteyner üretmek için kolları sıvayan sanayiciler seferber oldu.

GÜNLÜK ÜRETİM İKİ KAT ARTTI

Talepleri karşılamak için kapasitelerini artıran sanayiciler 24 saat mesai sistemine geçti. Hummalı çalışmaların devam ettiği yerlerden biri de Ankara Başkent OSB oldu. Bölgeye çadır ve konteyner göndermek kapasitesini artıran firmalardan Paysa Prefabrik de, hem çadır, hem de konteyner üretimi için kollarını sıvayarak günlük üretimini iki kat arttırdı.

“YOĞUN TALEP ALIYORUZ”

Tüm çalışanlarıyla birlikte aralıksız mesai yaptıklarını kaydeden firmanın Yönetim Kurulu Başkanı Atakan Yalçınkaya, “Depremin haberini alır almaz biz zaten hazırlıklarımızı yapmaya başladık. Hem çadır üretiminde hem konteynır üretiminde. Şu anda da yoğun şekilde iki üründen çok ciddi talepler alıyoruz. Hem devletin, hem de yardımseverlerin taleplerini karşılamaya çalışıyoruz. Şu anda mesai arkadaşlarımız 7 gün 24 saat çalışıyorlar. Depremler olunca bütün ekip arkadaşlarımızı tekrar fabrikaya davet ettik, getirdik, sürekli ekibimizi artırmaya çalışıyoruz. Zor bir süreçten geçiriyoruz” dedi.

“İZOLASYONLU, SOBA KURULABİLİYOR”

Yalçınkaya, AFAD ile sürekli irtibat halinde olduklarını ifade etti. Ankara’daki AFAD kriz ve koordinasyon merkezini ziyaret ettiğini anlatan Yalçınkaya, “Biz şu anda sadece 4x6 ebatlarında deprem çadırı üretiyoruz. Bu çadırlar izolasyonlu, soba kurulabilen, soba bacası olan, bir ailenin içerisinde rahatça yaşayabileceği çadırlar. Bunları hiç bekletmeden tamamlandıkça peyderpey bölgelere gönderiyoruz” şeklinde konuştu.