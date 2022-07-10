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çadır ve karavan tatili

Bayramda doğayla iç içe çadır ve karavan tatiline yoğun ilgi

Dokuz günlük Kurban Bayramı tatilinde bütçelerine uygun tatil yapmak isteyenlerin tercihi kamp alanları oldu. Turizm kentleri İzmir ve Antalya’da arife gününden itibaren, çadır ya da karavanlarıyla kamp alanlarına gelmeye başlayan tatilciler orman içinde temiz hava alıp denizin ve tatilin keyfini çıkardı

10.07.2022 - 12:29 | Güncelleme: ABONE OL
DHA

  • Kurban Bayramı'nda 9 günlük tatil fırsatını değerlendirmek isteyenler, Ege ve Akdeniz'de tatil yörelerine yoğun ilgi gösterdi. DHA'nın haberine göre 5 yıldızlı tesislerde konaklama ücretini fazla bulan ya da daha düşük bütçeyle uzun süre tatil yapmak isteyenler ise çadır ve karavan kamplarına yöneldi.

  • Pandemi döneminde izole tatili tercih edenlerin de tanıtımına büyük katkı sağladığı kamp turizmi yoğun ilgi gördü. İşletmeler, ağaçlarla çevrili bahçelerde tatilcilerin kurduğu çadırlara elektrik ve su hizmeti de sağlıyor.

     

  • Ege'nin turistik ilçelerinde temiz hava ve bol oksijen ile iç içe bayram tatilini geçirmek isteyenler arife gününden itibaren kamp alanlarının yolunu tuttu. İzmir'deki Karagöl Tabiat Parkı'nda çadır tatili yapmak isteyenler bir gece için 85 TL'yi gözden çıkarırken Foça ilçesini tercih edenler kendilerine ait çadırlarında kişi başı gecelik 100 TL'ye tatil yapma imkanı buldu.

     

  • Seferihisar Teos'da yine kişi başı çadır tatili 100 TL iken, Muğla Akyaka Orman Kampı'nda çadır fiyatı ise büyüklüğüne göre 100 ile 140 TL arasında değişiklik gösterdi.

  • Muğla Akyaka'da karavan tatilinin ise fiyatı 175 TL olarak belirlendi. Aydın Kuşadası'nda kendi çadırlarında konaklayanlar 75 TL öderken, kiralık çadırdan faydalananlar ise 100 TL ücret ödedi. Tatil cenneti İzmir'in Çeşme ilçesi Çiftlikköy'de çadırlar için kamp alanı oluşturuldu. Bu çadırların fiyatı ise en az 3 gün kalmak şartıyla kişi başı günlük 150 TL olarak belirlendi.

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