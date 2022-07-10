"EVİMDE ÇADIRDA OLDUĞUM KADAR RAHAT DEĞİLİM"

25 yıldır çadır tatili yaptığını söyleyen 59 yaşındaki Pakize Saykan ise "Çadır alanında yaşamak çok güzel. Eşyalarımı çadırın içerisinde bırakıp gitsem bile bugüne kadar bir hırsızlık olayıyla karşılaşmadım. Hatta bileziklerimi toprağın altına sakladım. Evimde bu kadar rahat değilim. Çam havası bana yetiyor. 25 yıldır kamplara geliyor, her yıl 2 ay kalıyorum. İmkanım olsa bu süreyi uzatırım. Ama çocuklar okula gidiyor. Torunlarım var. Çocuklarım ve misafirlerim gelince 8 kişiye kadar kalabiliyoruz" dedi.